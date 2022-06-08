تركيا وفنزويلا توقعان على 3 مذكرات تفاهم

أكدت مصادر تركية مطلعة أن أنقرة وكاراكاس وقعتا على 3 مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات السياحة والزراعة والمصارف.

وأشارت المصادر، إلى أن "عملية التوقيع جاءت عقب لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة أنقرة".

وأوضحت: "شملت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين اتحاد وكالات السياحة التركية وشركة السياحة الحكومية الفنزويلية التابعة لوزارة السياحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بمجال حماية النبات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين البنكين المركزيين للبلدين".

واستقبل أردوغان نظيره الفنزويلي مادورو في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واصفا العلاقات بين البلدين بـ"علاقة الصديق وقت الضيق"، حيث كانت فنزويلا من أوائل الدول التي أعلنت تضامنها مع تركيا لدى وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأشاد أردوغان بـ"قيادة مادورو القوية والشجاعة في التغلب على الحصار متعدد الأوجه الذي تتعرض له فنزويلا"، مشبها إياه بالرئيسين الفنزويليين السابقين "سيمون بوليفار"، و"هوغو تشافز"، واللذين "سجلا اسمهما بأحرف من ذهب في نضالهما من أجل استقلال البلاد".

وأفاد الرئيس التركي، أن "حجم التجارة بين البلدين بلغ 150 مليون دولار عام 2019، وبلغ ضعف هذا الرقم في 2020، في حين سجل نحو 3 أضعاف تقريبا العام الماضي محققا 850 مليون، ما يشير إلى أنه سيتجاوز حاجز المليار هذا العام".

المصدر: "الأناضول"