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أسعار جديدة للغاز والكيروسين في السعودية

مال وأعمال

أسعار جديدة للغاز والكيروسين في السعودية
AP
الرياض- السعودية
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أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، يبدأ اعتبارا من اليوم السبت، 11 يونيو 2022.

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وأوضحت "أرامكو" أن الأسعار الجديدة ستكون بالشكل الآتي: "

- بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر.

- بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر.

- ديزل: 0.63 ريال لكل لتر.

- الكيروسين: 0.81 ريال لكل لتر.

- غاز البترول المسال: 0.90 ريال لكل لتر".

(1 دولار = 3.75 ريال سعودي)

أسعار جديدة للغاز والكيروسين في السعودية

كما أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية، "غاوكو" التزامها بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة "أرامكو".

وكشف حساب العناية بالعملاء التابع لـ "غازكو" أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، ستتم مراجعتها بشكل سنوي في المملكة، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

المصدر: "واس" + RT

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