أسعار جديدة للغاز والكيروسين في السعودية

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، يبدأ اعتبارا من اليوم السبت، 11 يونيو 2022.

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وأوضحت "أرامكو" أن الأسعار الجديدة ستكون بالشكل الآتي: "

- بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر.

- بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر.

- ديزل: 0.63 ريال لكل لتر.

- الكيروسين: 0.81 ريال لكل لتر.

- غاز البترول المسال: 0.90 ريال لكل لتر".

(1 دولار = 3.75 ريال سعودي)

كما أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية، "غاوكو" التزامها بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة "أرامكو".

وكشف حساب العناية بالعملاء التابع لـ "غازكو" أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

عزيزي العميل، نتشرف دومًا بخدمتكم، ونحيطكم أنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. — العناية بالعملاء (@GASCO_CARE) June 10, 2022

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، ستتم مراجعتها بشكل سنوي في المملكة، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

المصدر: "واس" + RT