العملة الروسية تواصل صعودها.. الدولار واليورو عند مستويات هي الأولى في نحو أسبوعين

تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الخميس، ويأتي الصعود عشية اجتماع للبنك المركزي الروسي، والذي سيناقش السياسة النقدية.

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن الدولار تم تداوله دون مستوى 59 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 25 مايو الماضي، أما اليورو فقد هبط دون مستوى 62 روبلا، وذلك لأول مرة منذ 31 مايو الماضي.

وبحلول الساعة 11:57 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.03 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.43 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.7 روبل إلى 61.91 روبل.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية قبل يوم من اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث سيبحث الاجتماع يوم الجمعة المقبل السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

ويتفق الخبراء على أن المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة الروسي في ظل ارتفاع الروبل، ولاسيما بعد صعود العملة الروسية اليوم، لكن الخبراء يختلفون حول نسبة الخفض، حيث يتوقع بعض الخبراء تقليصا بنسبة 2%، فيما يشير آخرون إلى 1%.

وكان المركزي الروسي قد فاجأ الأسواق في اجتماع طارئ عقده في 26 مايو الماضي، حيث قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% دفعة واحدة إلى 11% سنويا.

المصدر: RT + نوفوستي