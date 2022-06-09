مشروع قانون أمريكي لقيود جديدة على عمل الشركات مع روسيا

أعدت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون يمنع الشركات التي لها أعمال في روسيا من الحصول على عقود من الحكومة الأمريكية.

وأفادت صحيفة "واشنطن إكزامينر" بأنها اطلعت على نص مشروع القانون الذي من المقرر طرحه على مجلسي النواب والشيوخ، والذي أعده نواب عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

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وحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستثني المساعدات الإنسانية من تلك القيود، وينص على تقديم إعفاءات "في حال تطلبت ذلك المصالح الوطنية الأمريكية".

ورجح الجمهوري مايك والتز أحد أصحاب المشروع، أنه قد لا يتجاوز التصويت كمشروع قانون منفصل، ويتم طرحه على شكل تعديل لقانون الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة.

المصدر: واشنطن إكزامينر