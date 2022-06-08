وسائل إعلام: الأصول الروسية المجمدة في لوكسمبورغ تصل إلى 4.3 مليار يورو

أفادت وسائل إعلام أوروبية بأن قيمة الأصول الروسية المجمدة في لوكسمبورغ وصلت إلى حوالي 4.3 مليار يورو.

ونقلت إذاعة RTL Today عن وزيرة المالية في لوكسمبورغ يوريكو باكيس قولها، إن أصول الأفراد والكيانات الروس المجمدة وصلت إلى 4 مليارات و267 مليون يورو، وهذا يشمل الحسابات المصرفية والعقارات.

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ويشار إلى أن العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تطال 90 فردا ونحو 1100 كيان ومؤسسة من روسيا.

وكانت وزارة المالية في لوكسمبورغ قد أعلنت في 29 مارس الماضي أنها جمدت أصولا روسية بقيمة 2.5 مليار يورو.

المصدر: تاس