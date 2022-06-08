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أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية الروسية يتحول للتعامل بالعملات الوطنية مع الشركاء الدوليين

مال وأعمال

أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية الروسية يتحول للتعامل بالعملات الوطنية مع الشركاء الدوليين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت الشركة الروسية Wildberries وهي موقع للتجارة الإلكترونية، بأنها تحولت مع شركائها الدوليين إلى التسويات بالعملات الوطنية بما في ذلك الروبل وذلك كجزء من السياسة المالية الجديدة.

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وقالت الخدمة الصحفية لشركة Wildberries، في بيان اليوم الأربعاء: "تحولت منصة Wildberries إلى التسويات مع ممثلي الأعمال الدولية بالعملات الوطنية. بالنسبة إلى رواد الأعمال في بيلاروس، تتم التحويلات بالروبل البيلاروسي، كازاخستان - تتم التعاملات بعملة تنغي، أرمينيا - بالدرامات، قرغيزستان - بعملة السوم، أوزبكستان - بالسوم الأوزبيكي".

كذلك أشارت الخدمة الصحفية إلى أن شركة Wildberries ستواصل تقديم الدعم لممثلي الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف العلامات التجارية، وتعد تاتيانا باكالتشوك المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة. ويجذب الموقع قرابة مليوني زائر يوميا، ويلقى الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

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