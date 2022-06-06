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مصر.. حذف المسافرين خارج البلاد من بطاقة التموين

مال وأعمال

مصر.. حذف المسافرين خارج البلاد من بطاقة التموين
Globallookpress
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قال مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات في مصر عمرو مدكور، إن الوزارة مستمرة في حذف أي مواطن يسافر 3 أشهر خارج البلاد، من البطاقة التموينية.

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وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات: "هذا القرار يتم منذ 5 سنوات وليس وليد اللحظة.. إزاي أسيب حد مسافر برة بياكل وبيشرب، وأنا أسيبه داخل البطاقة التموينية؟.. حتى لو مسافر فُسحة، مردفا: إذا كان هذا الفرد رب أسرة سيخرج هو فقط وليس الأسرة بالكامل من البطاقة التموينية حتى يعود مرة أخرى، وسيتم إضافته بشكل رسمي".

وعن آلية الحذف، أفاد الدكتور عمرو مدكور: "على كل فرد سيسافر خارج البلاد الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، وإبلاغهم بسفره للخارج، وعند عودته يقوم بنفس الإجراء، من خلال ختم الخروج والدخول على الباسبور".

ونوه: "إذا تلاعب المسافر وخرج دون إبلاغ التموين سوف يتم إزالته نهائيا من البطاقة دون عودة، وذلك عقب إرسال الجوازات جميع الأسماء المسافرة خارج البلاد".

المصدر: القاهرة 24

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