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عمال شركة بولندية خاضعة للعقوبات ضد روسيا: عقوباتكم العمياء تضربنا نحن!

مال وأعمال

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نظم العاملون في الشركة الخاضعة للعقوبات "سولزر توربو سيرفيس بولندا" تظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية البولندية في وارسو.

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وحمل المحتجون من العمال البولنديين لافتات كتبت عليها شعارات من بينها، "نريد العمل، وليس الاحتجاج" و"العقوبات العمياء تضربنا نحن، وليس الروس".

يشار إلى أن العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها دول الغرب على روسيا، انعكست على هذه الدول في ارتفاع كبير في الأسعار وفي اختفاء بعض السلع، علاوة على البطالة والخسائر التي لحقت بالعديد من الشركات الكبرى.

المصدر: نوفوستي

 

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