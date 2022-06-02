"سوخوي" و"ميغ" تندمجان مع شركة الطائرات الموحدة الروسية

أفاد المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية باندماج شركتي "ميغ" و"سوخوي" مع شركة الطائرات الموحدة.

وأشار المكتب إلى أن مجلس إدارة شركة الطائرات الموحدة وافق في نوفمبر عام 2021 على عملية الاندماج ثم وافق عليها المساهمون في الشركات الـ3.

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ونقل المكتب الصحفي عن رئيس مؤسسة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، قوله إن عملية إعادة التنظيم تختتم إحدى المراحل الهامة التي تقضي بالانتقال من البنية ثلاثية المستويات إلى البنية الثنائية المستويات مع الاحتفاظ بالعلامتيْن التجارتين المعروفتين في العالم كله "سوخوي" و"ميغ". أما مدرستا المصممين " سوخوي" و"ميغ" فستستمران في التطور المثمر وإنتاج المعدات الجوية الواعدة داخل شركة الطائرات الموحدة.

فيما قال مدير عام شركة الطائرات الموحدة، يوري سليوسار إن شركته ستركّز مع انضمام "سوخوي" و"ميغ" إليها على إنتاج الطائرات المستقبلية، بما فيها المسيّرات والطائرات الهجينة.

يذكر أن كل من شركة "إيليوشين" في مدينة فورونيج وشركة "أفياستار" في مدينة أوليانوفسك وشركة "توبوليف" في مدينة قازان وشركة "مياسيشيف" في ضواحي موسكو كانت قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى شركة الطائرات الموحدة.

المصدر: تاس