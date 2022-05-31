الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد قرار أوروبي

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعدت أسعار الذهب الأسود خلال التعاملات فوق مستوى 124 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو شهرين.

وبحلول الساعة 17:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.84% إلى 118.34 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 1.80% إلى 124.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ارتفاع أسعار النفط، بعد خطوة أوروبية لحظر النفط الروسي، وأمس الاثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ