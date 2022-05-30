موقع "ياندكس" الروسي ينفي الأنباء حول انتقاله إلى إسرائيل

تواصل وسائل الإعلام التحدث عن عزم الشركة التي تدير موقع البحث الروسي "ياندكس" الانتقال إلى إسرائيل، على الرغم من نفي إدارة الشركة لخطوة كهذه.

وأشارت صحيفة "كلكاليست "الإسرائيلية إلى أن ثلاثة وزراء إسرائيليين طلبوا من رئيس الوزراء نفتالي بينيت مساعدة شركة "ياندكس" في نقل مقرها الرئيسي إلى تل أبيب.

في الوقت نفسه، كرت المجلة الصربية "داناس" (Danas)، نقلا عن محامين محليين، عن أن "ياندكس" يمكنها نقل 300 موظف إلى بلغراد، كما أنها كانت تبحث بالفعل عن أماكن لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت إدارة شركة "ياندكس" الروسية عزمها نقل المقر الرئيسي للشركة من موسكو إلى إسرائيل.

وجاء التعليق بعد أن تحدثت وسائل إعلام نقلا عن رسالة من إدارة الشركة للموظفين تكشف عن خطة لنقل مقر الشركة، من جهتها أفادت إدارة الشركة بأن النشاط الرئيسي لشركة "ياندكس" يتمحور في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، كما أن أكثر من 18000 موظف يعيشون ويعملون في روسيا وأنه لن يكون هناك تغيير جذري في أولويات الشركة.

المصدر: وكالات