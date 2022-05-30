إعلام إيراني: "نظام الدفع مير" الروسي ساهم في إفشال العقوبات الغربية ضد روسيا

ذكر موقع "resalat" الإيراني أن العقوبات الغربية ضد روسيا لم تحقق الأثر المتوقع والهدف المنشود، بسبب تفعيل عمل نظام الدفع "مير" في روسيا.

وبحسب الموقع: "روسيا استطاعت التكيف والالتزام، رغم وقف الغرب للنظام المالي SWIFT في روسيا، وفرض إجراءات (عقوبات) غير مسبوقة.. من الواضح أن الغرب عندما فرض عقوباته، لم يأخذ هذا العامل في الاعتبار على الإطلاق". منوها بأن موسكو أنشأت وشرعت في تشغيل نظام محلي للمدفوعات الدولية مقدما.

ووفقا للمحللين الإيرانيين، فإن وجود نظام الدفع الروسي "مير" خفف من عواقب إنهاء العمل في البلاد بواسطة النظامين الأجنبيين Visa و MasterCard.

كما أعرب المراقبون عن تقديرهم الشديد وإشادتهم بقرار تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للدول غير الصديقة إلى الروبل. وفي رأيهم، الغرب حاليا في موقف صعب بسبب ذلك.

المصدر: نوفوستي