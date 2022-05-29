تقرير: تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

أفادت صحيفة "الاقتصاية" بأن تداولات السعوديين بالأسهم الأمريكية، عبر المؤسسات المرخص لها من هيئة السوق المالية، تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنحو 48.4% ،على أساس سنوي.

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وفي تقرير استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن "تداولات السعوديين عبر المؤسسات المرخص لها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 39.9 مليار ريال بيعا وشراء (10.65 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بلغ 48.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021 البالغة نحو 77.4 مليار ريال".

وأشارت "الاقتصادية" إلى أنه "مقارنة بالربع السابق، تراجعت التداولات 13.6%، بعد أن سجلت في الربع الرابع من عام 2021 نحو 46.2 مليار ريال، لتسجل التداولات الفصلية تراجعا وللربع السادس على التوالي، في حين نجد ان تداولات الربع الثالث من عام 2020 هي أعلى تداولات مسجلة حتى الآن، حيث تجاوزت حاجز المئة مليار ريال حينها".

وأضاف التقرير: "تنقسم تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية إلى نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية، والثاني تداولات مباشرة دون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم هذه التداولات".

وكشف تقرير "الاقتصادية" أن "تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية استحوذت على نحو 92% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية البالغة 43.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية، بنحو 1.82 مليار ريال وبنسبة 2.7% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، في حين تأتي في المرتبة الثالثة، التداولات في الأسواق الاوروبية بنحو 311 مليون ريال، لتشكل 0.7% من إجمالي التداولات".

ولفت التقرير إلى أن "التداولات في الأسواق العربية بلغت نحو 159 مليون ريال، مشكلة 0.4% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما وصلت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو 15 مليون ريال وهي جزء يسير جدا من إجمالي تداولات الفترة".

وبحسب "الاقتصادية"، كانت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي 2021 "سجلت تراجعا بلغ 27.4% لتصل إلى 234.9 مليار ريال، وذلك بعدما سجلت مستويات تاريخية في تعاملات عام 2020، والتي بلغت 323.4 مليار ريال".

المصدر: "الاقتصادية"