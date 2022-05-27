نائب وزير الزراعة الروسي يصف تصريحات حول جوع العالم بسبب روسيا: بالمزيفة

دحض نائب وزير الزراعة الروسي أندريه رازين الاتهامات حول مجاعة عالمية وشيكة بسبب روسيا، ووصف المسؤول هذه الاتهامات بالمزيفة، مشددا على أن روسيا شريك موثوق.

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وردا على سؤال حول التصريحات التي تتهم روسيا بالتسبب بمجاعة عالمية وشيكة، قال نائب وزير الزراعة الروسي، اليوم الجمعة: "كما تعلمون لدينا الكثير من القصص والزيف التي يتم استخدامها في كثير من الأحيان. هذه محاولة أخرى لإلقاء اللوم على روسيا وقلب (تشويه) الصورة الموضوعية حولنا (روسيا)".

وأشار المسؤول إلى أن روسيا "تبذل كل ما في وسعها لضمان استقرار الوضع الغذائي ليس فقط في روسيا، لكن أيضا في الأسواق الخارجية".

وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عن عواقب العقوبات، وقال إنها ستؤدي إلى أزمة غذاء دولية كاملة مع احتمال حدوث مجاعة في بعض البلدان.

كذلك أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، مشددا على العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي