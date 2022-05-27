وزير الزراعة الروسي يكشف عن توقعاته لصادرات الحبوب الروسية

أشار وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، إلى أن صادرات الحبوب من روسيا قد تصل إلى 50 مليون طن في الموسم الزراعي 2022 - 2023.

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كذلك كشف الوزير الروسي عن توقعاته للموسم الزراعي 2021 - 2022، حيث أشار إلى أن صادرات الحبوب في العام المذكور من المتوقع أن تتجاوز مستوى 37 مليون طن من الحبوب.

ووفقا لوزير الزراعة الروسي فإن محصول الحبوب هذا العام (2022) من المتوقع أن يتجاوز بشكل كبير نتائج العام الماضي ويصل إلى مستويات تاريخية.

وفي العام الماضي، حصدت روسيا أكثر من 120 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك ما يقرب من 76 مليون طن من القمح. وفي العام 2017، حصد المزارعون الروس أكثر من 135 مليون طن من الحبوب ، بما في ذلك أكثر من 86 مليون طن من القمح، وهو يعد مستوى تاريخيا.

كما أفاد الوزير الروسي بأن آلية حصص تصدير الحبوب من روسيا ستستمر، وفقا لما نقلته عن الوزير وكالة "نوفوستي" الروسية. ولم يستبعد الوزير تخصيص حصة منفصلة العام المقبل لصادرات الحبوب للشرق الأقصى، بما في ذلك الذرة.

وأمس أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تزال المصدر الأوّل للقمح في العالم. وقال: "لقد أصبحنا منافسين تماما على المستوى العالمي، في الأسواق العالمية. وتظل روسيا، إذا تحدثنا عن القطاع الزراعي، أكبر مصدر للقمح في العالم، رقم واحد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا كانت حتى وقت قريب تشتري القمح، وهي تبيعه الآن.

المصدر: نوفوستي