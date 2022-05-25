"سيكون أمرا صعبا".. بروكسل لا تزال تأمل في التوصل لاتفاق حول حظر النفط الروسي خلال أيام

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لا يزال "واثقا" في قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على النفط الروسي بحلول موعد جلسة المجلس الاثنين رغم عرقلة هنغاريا.

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وقال ميشيل اليوم الأربعاء أثناء زيارة إلى السويد: "لا أزال واثقا في قدرتنا على حل المسألة قبل (انعقاد) المجلس الأوروبي" الاثنين والثلاثاء في بروكسل.

وأضاف: "نعمل بنشاط كبير في هذا الاتجاه، والتضامن له أهمية كبيرة. ونأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن الحظر النفطي على روسيا بحلول القمة".

واعتبر ميشيل أن ذلك "سيكون الأمر صعبا"، وتابع: "نحتاج إلى تحقيق حلول مبتكرة تسمح لنا بالتخلي عن موارد الطاقة الروسية والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين. سيكون الأمر صعبا للغاية، لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على إظهار الوحدة وأن نكون متحدين".

وسبق أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لشبكة "سي إن بس سي" الثلاثاء أنها "تأمل" في أن يتم التوصل إلى اتفاق "خلال أيام" فيما أشارت عبر "يورونيوز" إلى أن ذلك قد يستغرق "أسابيع".

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واعتبرت باريس وبرلين الثلاثاء أنه لا يزال بالإمكان تجاوز عرقلة بودابست لفرض حظر أوروبي على النفط الروسي في الأيام المقبلة، في موقف يتعارض تماما مع تصريح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي يرى أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح إلى حد بعيد".

المصدر: أ ف ب + "تاس"