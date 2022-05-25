شركة قطرية تستحوذ على 10% من أشهر شركة في مصر

أعلنت شركة "بلدنا" القطرية اليوم الأربعاء أنها رفعت نسبة ملكيتها في أسهم شركة "جهينة" للصناعات الغذائية المصرية إلى 10.138 بالمئة، وهو ما يعادل 95.44 مليون سهم.

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وقالت "بلدنا" في بيان للبورصة القطرية نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأربعاء إن إجمالي قيمة استثمارهافي "جهينة" بلغ حتى الآن 635 مليون جنيه مصري.

وأشار البيان إلى أن "بلدنا" تمكنت من تجميع هذه النسبة من خلال مجموعة من المعاملات كان أولها في 13 يوليو الماضي وآخرها أمس الثلاثاء، حيث اشترت 1.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 12.4 مليون جنيه.

وأضافت :"تستند قراراتنا الاستثمارية إلى تحليل دقيق للسوق الذي نسعى إلى الدخول اليه، ويعد السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقاً كبيراً وواعداً لقطاع الأغذية والمشروبات كون جهينة شركة رائدة في السوق، فمن المتوقع أن تحقق عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية".

وتعمل شركة جهينة للصناعات الغذائية في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي. منذ تأسيس الشركة في عام 1983.

المصدر: مصر تايمز + مصراوي