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مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات

مال وأعمال

مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استعاد مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية (RGBI)، المؤشر الرئيسي لسوق ديون الحكومة الروسية، خسائره بشكل كامل التي تكبدها منذ نهاية فبراير الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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وبحلول الساعة 11:56 بتوقيت موسكو من اليوم الأربعاء، نما المؤشر بنسبة 1.4% وبلغ مستوى 127.34 نقطة.

ويعني ذلك أن المؤشر تجاوز مستوى 127.2 نقطة، الذي سجله بتاريخ 21 فبراير الماضي، وعقب ذلك بدأ المؤشر في التراجع في ظل ضغوطات سياسية وتطور الأوضاع حول أوكرانيا.

وبعد بدء الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا في نهاية فبراير الماضي مع إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أوقف البنك المركزي الروسي تداولات السندات الحكومية الروسية في بورصة موسكو لمدة 3 أسابيع.

وتم استئناف التعاملات في 21 مارس الماضي، حينها انخفض المؤشر بنسبة 5.5% إلى مستوى 102.45 نقطة، وبعد ذلك بدأ المؤشر يتعافى بشكل تدريجي، ليتجاوز اليوم المستوى الذي كان في 21 فبراير الماضي.

المصدر: برايم

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