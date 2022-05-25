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الكويت تعتزم بناء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول في الأحمدي

مال وأعمال

الكويت تعتزم بناء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول في الأحمدي
AFP
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أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام الجاري.

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وأوضحت وزارة النفط عبر "تويتر"، أن المركز الدولي لأبحاث البترول، يقع بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبرا و300 من المعدات العلمية.

وأضافت: "من الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على مستويين محلي وعالمي".

المصدر: RT

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