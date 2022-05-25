الكويت تعتزم بناء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول في الأحمدي
أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام الجاري.
وأوضحت وزارة النفط عبر "تويتر"، أن المركز الدولي لأبحاث البترول، يقع بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبرا و300 من المعدات العلمية.
يقع بمدينة الأحمدي ويشمل28مختبراً تكنولوجياً وأكثر من 300من المعدات العلمية الحديثة،ويستوعب 600 موظف— وزارة النفط الكويتية (@moo_kw) May 25, 2022
ومن الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب،وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على مستويين محلي وعالمي pic.twitter.com/rUlpFwMHil
وأضافت: "من الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على مستويين محلي وعالمي".
المصدر: RT