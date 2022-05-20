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بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع إسرائيل ومصر

مال وأعمال

بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع إسرائيل ومصر
Globallookpress
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أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع إسرائيل ومصر قريبا كجزء من جهود إنهاء الاعتماد على روسيا.

وكتب بوريل مدونته اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بتنويع الإمدادات، اتفقت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة بالفعل على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. نحن نعمل أيضا مع كندا بشأن الإمدادات المحتملة للغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل ومصر لتوريد الغاز الطبيعي المسال قبل الصيف".

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وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية عن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية من غرب القارة لاستبدال واردات الغاز من روسيا، بالإضافة إلى جهود لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد حزمة سادسة من العقوبات تتضمن فرض حظر على النفط الروسي، إلا أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.

وسبق أن حذرت موسكو من أن رفض النفط والغاز الروسي ستكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.

المصدر: "سبوتنيك"

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