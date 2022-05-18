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التضخم في المملكة المتحدة يواصل صعوده ويسجل مستويات قياسية في 40 عاما

مال وأعمال

التضخم في المملكة المتحدة يواصل صعوده ويسجل مستويات قياسية في 40 عاما
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في شهر أبريل الماضي أعلى مستوى له منذ العام 1982، حيث بلغ مستوى 9% مقابل مستوى تم تسجيله الشهر الذي قبله (مارس 2022) عند 7%.

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وقال مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.5% بعد ارتفاعها في مارس الماضي بنسبة 1.1%.

وجاءت نتائج شهر أبريل 2022 قريبة لتوقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.1%، وفقا لاستطلاع أجرته بوابة DailyFX. 

وسجل التضخم في شهر أبريل الماضي مستوى قياسيا منذ مارس 1982، حينها بلغ المؤشر مستوى 9.1%.

وتشهد المملكة المتحدة ارتباكا اقتصاديا، حيث تتخوف من ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي قد يدخل البلاد في كساد اقتصادي.

المصدر: RT + تاس

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