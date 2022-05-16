مع اقتراب إصدار نتائج الانتخابات النيابية.. الليرة اللبنانية تتراجع بشكل كبير أمام الدولار

شهد لبنان، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، في وقت تشارف فيه عمليات فرز الأصوات بالانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد، على انتهائها.

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وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أما دولار في السوق الموازية بشكل كبير جدا، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 28000 و28100 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

هذا وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

المصدر: RT