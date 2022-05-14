الخزانة الأمريكية تبحث مع بنوك أجنبية تشديد القيود ضد روسيا

عقد نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الأجنبية، ناقش خلاله العقوبات المفروضة على روسيا، وإمكانية تشديد هذه القيود.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان أمس الجمعة إن أدييمو أكد أن اهتمام وزارته يتركز على "مكافحة محاولات التهرب من العقوبات".

كما لفت نائب وزير الخزانة انتباه ممثلي البنوك إلى مخاطر تسهيل التهرب من تطبيق العقوبات المفروضة ضد روسيا، منذرا إياهم من مخاطر الوقوع تحت طائلة عقوبات ثانوية.

بدورهم اقترح ممثلو المؤسسات المالية رؤيتهم لتكييف أنشطتهم وعملياتهم التجارية في المستقبل في ضوء الصراع في أوكرانيا، وفي ظل القيود المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي