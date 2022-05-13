ارتفاع أسعار الذهب الأسود وسط مخاوف على الإمدادات

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن احتمالات فرض حظر أوروبي على النفط من روسيا، وكذلك في ظل انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

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وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.17% إلى 107.37 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.38% إلى 108.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، وسط انقسام بين الدول الأوروبية حول فرض حظر على النفط الروسي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتقد أنه من الضروري النظر في إمكانية تأجيل الحظر على واردات النفط الروسي، في حالة عدم دعم هنغاربا (المجر) له.

وفي وقت سابق، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية، وقال إن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق الطاقة.

المصدر: بلومبرغ + إنترفاكس