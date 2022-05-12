وزير الزراعة المصري: توريد 1.250 مليون طن قمح من الفلاحين حتى الآن
AP
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قال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن كمية محصول القمح المحلي الذي تم توريده من الفلاحين وصل إلى مليون وربع المليون طن.
وأكد الوزير في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، أن حكومة بلاده تعمل على تحقيق المستهدف بخصوص توريد محصول القمح من الفلاحين.
وأشار إلى توفير التمويل اللازم لصرف مستحقات الفلاحين وتسهيل إجراءات التوريد.
ويقدر استهلاك مصر السنوي من القمح بحوالي 18 مليون طن، يتم انتاج أكثر من نصفها في مصر.
المصدر: الأهرام