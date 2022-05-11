ارتفاع أسعار النفط 4.74٪

بلغ سعر برميل برنت للتسليم في يوليو هذا الأربعاء في سوق لندن للعقود الآجلة 107.32 دولار، بزيادة 4.74٪ عن نهاية الجلسة السابقة.

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وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.78 دولار للبرميل، بارتفاع 5.02 دولار.

واستعاد سعر خام برنت جزءا من الخسائر التي فقدها في الجلستين الماضيتين نتيجة مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما ساهم النقاش المفتوح في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حظر على واردات النفط الخام الروسي كعقوبة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ارتفاع سعر خام برنت.

وارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 8.49 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع يمكن تفسيره جزئيا من خلال الإصدار المقرر للاحتياطيات الاستراتيجية.

المصدر: وكالات