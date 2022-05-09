مصر.. هجوم حاد على وزير المالية وانتقاد العلاوة الجديدة

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، انتقادات وهجوما حادا بسبب السياسات المالية للحكومة، وعدم ترشيد الإنفاق وعدم الالتزام بسياسة التقشف.

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وقالت النائبة مها عبد الناصر: "للأسف الحكومة تطالب المواطن بالتقشف وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك".

وأضافت في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية- خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201 - 2022، أن أغلب الاتفاقيات تتضمن مكافآت للمستشارين بمبالغ كبيرة.

بينما قال النائب محمود قاسم: "الزيادة التي يتحدث عنها الوزير في العلاوة الدورية قيمتها 25 جنيها، وهي نفس قيمة كيلو الطماطم الآن بـ25 جنيهاـ يعنى العلاوة كيلو طماطم، الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام، ولا تلتزم بشد الحزام".

المصدر: القاهرة 24