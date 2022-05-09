تقرير: دبي بالمركز الأول عالميا في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة

كشف التقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن إمارة دبي حققت إنجازا اقتصاديا مهما بتصدرها قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 2021.

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وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي إمارة دبي لعام 2021"، الصادر عن "مرصد دبي للاستثمار"، الذي كشف عن نجاح الإمارة في جذب 418 مشروعا استثماريا جديدا لتضع دبي في المركز الأول عالميا في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، صعودا من المركز الثالث في العام الماضي، وفق "وام".

من جهته، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن "اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي توالي دبي تحقيقها في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، تعد ثمار منظومة عمل متكاملة أسسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي".

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: "تميز بيئة دبي الاستثمارية نابع من مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها الشراكة النموذجية مع القطاع الخاص، والأطر التشريعية المرنة والسرعة في مواكبة المتغيرات العالمية، والحرص على اكتشاف واستقطاب وتنمية أفضل المواهب والكفاءات ضمن مختلف المجالات، إذ أسهمت تلك العناصر في ترسيخ ثقة المستثمر في دبي سواء من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم..نستمع لشركائنا ونأخذ أفكارهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار ونوفر لهم كل ما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم محلياً وإقليميا وعالمياً لكي نصل معاً إلى تحقيق طموحاتنا العريضة المشتركة للمستقبل"، مشيدا بدور الدوائر الحكومية والمناطق الحرة والشركاء من القطاع الخاص في تحقيق هذا الإنجاز الذي يدعم تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية،

وأكمل: "العمل لا يتوقف لتعزيز انفتاح وتنوع اقتصاد دبي وإيجاد فرص أكبر للنمو والشراكة والابتكار، والتي تزيد بدورها مساحة النجاح للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء ومن مختلف أنحاء العالم..فنحن نتابع المتغيرات العالمية ونواكبها بالتحرك السريع والقرارات المدروسة لنكون دائما الشريك القادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية وذات تأثير إيجابي ملموس".

المصدر: "وام"