اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا

قررت الحكومة اليابانية فرض حزمة إضافية من العقوبات على روسيا على خلفية الأحداث المرتبطة بأوكرانيا، وطالت القيود الجديدة 140 شخصية.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس الحكومة اليابانية، فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها في لندن اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشار رئيس الحكومة اليابانية إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تتكون من أربعة مجالات رئيسية، وقال: (المجال) الأول هو تجميد أصول نحو 140 شخصية".

كما تشمل العقوبات الجديدة توسيع نطاق الحظر المفروض على توريد المنتجات المختلفة للشركات الروسية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري لروسيا.

كذلك توسيع قائمة البنوك الروسية الخاضعة للقيود، بالإضافة لتوسيع الحظر على الصادرات اليابانية إلى الشركات الروسية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة وعلى وجه الخصوص فرض حظر على توريد أجهزة الكمبيوتر.

المصدر: تاس