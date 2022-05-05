"غازبروم" الروسية تقرر تشغيل "السيل الشمالي 2"

قررت شركة "غازبروم" الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غرب روسيا، وفقا لمنشور للشركة في تطبيق "تلغرام".

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وجاء في المنشور: "انطلاقا من حقيقة أن خط الأنابيب (السيل الشمالي-2) ليس قيد الاستخدام ومع مراعاة تنفيذ برنامج إمداد الغاز الطبيعي إلى المنطقة الشمالية الغربية (من روسيا) قررت (غازبروم) استخدام المقطع البري من مشروع (السيل الشمالي-2) لنقل الغاز الطبيعي إلى مناطق شمال غرب روسيا".

وأضافت الشركة الروسية أنه إذا قررت ألمانيا تشغيل "السيل الشمالي-2"، المؤلف من أنبوبين، فسيكون بإمكان ألمانيا الاستفادة من أنبوب واحد، فيما الأنبوب الثاني لن يكون بالإمكان تشغيله حتى العام 2028.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة "غازبروم" مع شركات أوروبية العام الماضي، إلا أن إطلاق المشروع اصطدم بمماطلة وإجراءات بيروقراطية من قبل المؤسسات الأوروبية، وفي نهاية فبراير الماضي أعلنت برلين تعليق إجراءات المصادقة على المشروع.

وتعد روسيا أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى أوروبا، وقد أكدت موسكو باستمرار على أن خط أنابيب "السيل الشمالي-2" هو مشروع مشترك يخدم مصالح كل من الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وكذلك روسيا، داعية إلى النأي بهذا المشروع عن التجاذبات السياسية.

المصدر: RT + نوفوستي