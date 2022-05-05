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"شل" تقيم خسائرها بعد انسحابها من روسيا

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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خسرت شركة "شل" البريطانية نحو 3.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا، وفقا للبيانات المالية للشركة.

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"شل" تخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار بسبب خروجها من روسيا

وقبل ذلك أظهر تقييم لشركة "شل"، أنها خسرت ما بين 4 و5 مليارات دولار في الفترة الماضية بسبب توقف بعض الأنشطة في روسيا.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة  للنفط والغاز "شل" أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية في روسيا.

وعقب ذلك في 8 مارس، أعلنت الشركة عزمها على الانسحاب من جميع مشاريع الطاقة الروسية، بما في ذلك النفط ومنتجات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال، كخطوة أولى، كذلك أوقفت "شل" مشترياتها الفورية من النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي

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