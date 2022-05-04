"غازبروم" الروسية: قفزة في إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
أفاد ممثل شركة "غازبروم" الروسية بأن طلبات المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا صعدت هذا الأسبوع بنسبة 43%.
كذلك أشارت الشركة الروسية إلى أن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة الآن بالمتوسط 34% أما في بولندا فهي ممتلئة بنسبة 80%.
وعلى صعيد متصل، تمت الإشارة اليوم إلى أن ألمانيا أوقفت منذ 2 مايو الجاري الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا" (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا).
وكانت روسيا تقوم بضخ الغاز الطبيعي إلى بولندا عبر بيلاروس من خلال خط الأنابيب "يامال - أوروبا"، لكن "غازبروم" أوقفت الإمدادات الأسبوع الماضي بعد رفض وارسو سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وعقب ذلك بدأت بولندا بشراء الغاز الروسي من ألمانيا وضخه بشكل عكسي ضمن خط الأنابيب "يامال - أوروبا".
المصدر: "تاس"