كم يبلغ سعر برميل النفط الروسي؟

كشفت وزارة المالية الروسية عن أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" بلغ الشهر الماضي مستوى 70.52 دولار بزيادة نسبتها 12.8% عن نفس الشهر من العام 2021.

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وقالت الوزارة الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إن متوسط سعر برميل "يورالس" في أبريل 2022 بلغ 70.52 دولار للبرميل، وكان سعر البرميل في شهر أبريل 2021 عند مستوى 62.5 دولار للبرميل، ويعني ذلك أن سعر برميل صعد بنسبة 12.8%.

كذلك أشار بيان وزارة المالية الروسية، إلى أن متوسط سعر البرميل الروسي في الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري بلغ 84.68 دولار، مقارنة بمستوى 60.47 دولار تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي (يناير - أبريل 2021).

المصدر: تاس