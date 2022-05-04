 
مباشر

كم يبلغ سعر برميل النفط الروسي؟

مال وأعمال

كم يبلغ سعر برميل النفط الروسي؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy3e

كشفت وزارة المالية الروسية عن أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" بلغ الشهر الماضي مستوى 70.52 دولار بزيادة نسبتها 12.8% عن نفس الشهر من العام 2021.

إقرأ المزيد
النفط يقفز مع كشف الاتحاد الأوروبي عن مساع لحظر النفط الروسي
النفط يقفز مع كشف الاتحاد الأوروبي عن مساع لحظر النفط الروسي

وقالت الوزارة الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إن متوسط سعر برميل "يورالس" في أبريل 2022 بلغ 70.52 دولار للبرميل، وكان سعر البرميل في شهر أبريل 2021 عند مستوى 62.5 دولار للبرميل، ويعني ذلك أن سعر برميل صعد بنسبة 12.8%.

كذلك أشار بيان وزارة المالية الروسية، إلى أن متوسط سعر البرميل الروسي في الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري بلغ 84.68 دولار، مقارنة بمستوى 60.47 دولار تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي (يناير - أبريل 2021). 

المصدر: تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا