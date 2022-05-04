هبوط في صادرات ألمانيا إلى روسيا

تراجع حجم الصادرات من ألمانيا إلى روسيا في مارس الماضي بنسبة 62.3% مقارنة بشهر فبراير 2022، وذلك بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.

ووفقا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا فإن صادرات ألمانيا إلى روسيا الشهر الماضي تراجعت ووصلت إلى 0.9 مليار يورو، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما.

وجاء في تقرير المكتب: "مقارنة بشهر فبراير 2022 انخفضت الصادرات إلى روسيا في مارس 2022 بنسبة 62.3% إلى 0.9 مليار يورو بسبب العقوبات المناهضة لروسيا والإجراءات لتقييد الصادرات".

كذلك أظهرت البيانات أن حجم الصادرات من روسيا إلى ألمانيا في مارس انخفضت بنسبة 2.4% إلى 3.6 مليار يورو.

وفيما يتعلق بصادرات ألمانيا ككل، فقد انخفضت صادرات أكبر اقتصاد أوروبي في شهر مارس الماضي بنسبة 3.3% على أساس شهري، فيما صعدت الواردات بنسبة 3.4%.

وجاءت النتائج مخالفة لتوقعات المحللين، الذين أشاروا إلى انخفاض في الصادرات بنسبة 2% على أساس شهري، فيما توقعوا نمو الواردات بنسبة 1%.

المصدر: نوفوستي