ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية

ارتفع سعر عملة "بيتكوين" الرقمية بنسبة 0.4% منذ الساعة الخامسة مساء السبت بتوقيت نيويورك ليصل إلى 38 ألفا و493 دولارا عند فجر الأحد، وفق بيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأحد.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 3.2%، حيث يتم تداولها بين 37 ألفا و426 دولارا و38 ألفا و625 دولارا.

وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولارا.

وأضافت عملة بيتكوين 1% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.

المصدر: وكالات