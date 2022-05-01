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ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية

مال وأعمال

ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية
Gettyimages.ru
ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية
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ارتفع سعر عملة "بيتكوين" الرقمية بنسبة 0.4% منذ الساعة الخامسة مساء السبت بتوقيت نيويورك ليصل إلى 38 ألفا و493 دولارا عند فجر الأحد، وفق بيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأحد.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 3.2%، حيث يتم تداولها بين 37 ألفا و426 دولارا و38 ألفا و625 دولارا.

وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولارا.

وأضافت عملة بيتكوين 1% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.

المصدر: وكالات

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