ثاني أكبر مصارف روسيا يتحرك بعد خفض المركزي الروسي سعر الفائدة

قرر بنك "في تي بي"، ثاني أكبر المصارف الروسية، خفض سعر الفائدة على القروض العقارية، بعد أن أعلن البنك المركزي الروسي تقليص سعر الفائدة الرئيسي.

إقرأ المزيد

وقالت الخدمة الصحفية للبنك اليوم الجمعة، إنه اعتبارا من 30 أبريل الجاري خفض البنك المعدلات الأساسية لبرامج القروض بنسبة 3 نقاط مئوية، وسيكون الحد الأدنى 13.9% سنويا.

وفي وقت سابق اليوم قرر البنك المركزي الروسي، تقليص سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14% سنويا، وجاء القرار مفاجئا للأسواق التي توقعت خفضا إلى مستوى 15% - 15.5%.

كذلك ألمح المركزي الروسي لتنفيذ تخفيضات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي خلال العام الجاري، وجاء في البيان "يرى بنك روسيا (المركزي) أن هناك مجالا لخفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2022. سيكون السعر الرئيسي في المتوسط ​​لعام 2022 في حدود 12.5% - 14%".

المصدر: تاس