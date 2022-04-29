التضخم يتسارع في منطقة اليورو ويصعد إلى مستويات تاريخية

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن التضخم السنوي في 19 دولة بمنطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، صعد في أبريل الجاري إلى 7.5% من 7.4% في الشهر السابق.

وبذلك تكون النتائج قد سجلت مستوى تاريخيا، وتوافقت مع توقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم بوابة "ديلي فوركس".

وللمقارنة كان مؤشر التضخم في منطقة اليورو قبل عام في أبريل 2021 عند مستوى 1.6%.

كذلك أشارت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لـ19 دولة في منطقة اليورو، وفقا للتقييم الأولي، نما في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.2% على أساس فصلي.

وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم بوابة "ديلي فوركس"، حيث أشاروا إلى أن اقتصاد منطقة اليورو في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري سيسجل نموا بنسبة 5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% على أساس فصلي.

ووفقا لبيانات أوروبية فقد تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو بشهر ديسمبر الماضي إلى 5%، ووصل إلى مستوى قياسي منذ أغسطس 1991.

المصدر: نوفوستي