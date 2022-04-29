علييف: أذربيجان لم تخطط أبدا لمنافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا تنوي التنافس مع روسيا في سوق الغاز الأوروبية، مشيرا إلى أن روسيا تمد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز.

وقال علييف في اجتماع مع المشاركين في المؤتمر الدولي "جنوب القوقاز.. التنمية والتعاون" اليوم: "لم نفكر قط في التنافس مع روسيا في سوق الغاز الأوروبية، لأن حجم الإمدادات لا يتضاهى".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: "أردنا فقط الوصول إلى السوق الأوروبية. نبيع الغاز لمستهلكين مختلفين، لكن أوروبا هي التي توفر أفضل الأسعار".

وأضاف علييف أن سياسة الطاقة الأذربيجانية لم تثر تساؤلات من روسيا، وقال: "إنني على يقين من أن هذه القضية (تصدير الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا) لن يكون لها أبدا تأثير سلبي على علاقاتنا مع روسيا".

المصدر: إنترفاكس