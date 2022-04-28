منطقة خيرسون في أوكرانيا تعتمد الروبل الروسي كعملة رسمية

ستبدأ منطقة خيرسون في أوكرانيا اعتبارا من 1 مايو المقبل باعتماد الروبل الروسي كعملة رسمية لها، وفقا لما صرح به نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة، كيريل ستريموسوف.

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ووفقا للمسؤول فإن منطقة خيرسون ستنتقل ابتداء من مطلع الشهر القادم إلى فضاء الروبل.

وأشار إلى العملة أن الروسية ستصبح العملة الرسمية الوحيدة في المنطقة بعد نحو أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة سيكون بالإمكان تداول الروبل والهريفن (العملة الأوكرانية) في خيرسون.

ومنذ 24 فبراير الماضي تنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرنيا بهدف حماية سكان دونباس، وفي 15 مارس الماضي بسط الجيش الروسي سيطرته على منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها.

المصدر: نوفوستي