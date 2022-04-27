السيسي يصدر قرارا بشأن شركات الجيش المصري

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

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كما كلف الرئيس المصري الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، كما كلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

وكلف السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان 2022 الحكومة بإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

كما كلف الرئيس السيسي، الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

المصدر: القاهرة 24