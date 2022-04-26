العراق يباشر حفر 20 بئرا نفطية في محافظة ذي قار

أعلنت شركة الحفر العراقية مباشرة مشروع حفر 20 بئرا نفطية في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وأشار مدير عام الشركة باسم عبد الكريم في بيان له، إلى أن "الفرق الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، باشرت بأعمال الحفر للبئر الأول ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية النفطي".

وأضاف: "المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة (نفط ذي قار) بالتعاون مع شركة (وذر فورد) العالمية لتقديم الخدمات النفطية".

وتابع: "تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة"، مشيرا الى أن "العمق المخطط للبئر 2200 متر لتكوين التصور العام".

وأكد أن "الشركة قامت بتخصيص 4 أجهزة حديثة ذات قدرات محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا".

المصدر: "واع"