"بلغت أكثر من 10 مليارات دولار".. العراق يعلن إحصائية إيراداته من بيع النفط خلال مارس الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إيرادات بيع النفط خلال مارس الماضي، والتي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.

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وذكرت في بيان صحفي: "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليونا و(579) ألفا و(612) برميلا، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913 ) مليونا و (197) ألف دولار".



وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار مارس من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(130) ألفا و (677) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(448) ألفا و(935) برميلا".



وتابعت، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (108,503) دولارا أمريكيا".



وأشارت الوزارة في بيانها إلى "تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (273.804.794) مليون دولار".



وبينت، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".



المصدر: RT