بورصة نيويورك توقف تداول أسهم "تويتر"

أعلنت بورصة نيويورك اليوم الاثنين تعليق التداول بأسهم شركة "تويتر"، بعد إعلان الشركة أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اشترى الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وفي حوالي الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش، قالت بورصة نيويورك إن التداول بسهم "تويتر" توقف في السوق المالية بانتظار إعلان مرتقب.

وأعلنت شركة "تويتر" أن مؤسس شركة "تسلا" اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وقال ماسك في بيان مشترك مع الشركة: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هي الساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

المصدر: "أ ف ب"