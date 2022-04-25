بوتين يشير إلى استمرار استقرار الاقتصاد الروسي واستعادة الروبل مواقعه

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي تناول القضايا الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في الاستقرار، تزامنا مع تباطؤ وتيرة التضخم وتعزيز الروبل الروسي مواقعه.

إقرأ المزيد

وقال بوتين: "يواصل الاقتصاد الروسي الاستقرار، وتباطأ التضخم واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المستويات الطبيعية، وبدأت أسعار بعض السلع في الانخفاض".

وعن أسباب تباطؤ التضخم، أشار الرئيس الروسي إلى أنه حسب الخبراء هناك عاملان رئيسيان وراء ذلك وهما، الوضع في سوق العملات، حيث عزز الروبل مواقعه أمام الدولار واليورو بشكل ملحوظ مؤخرا وتيرة طلب المستهلكين.

كما أشار إلى أن السلطات الروسية تعقد اجتماعات دورية حول الوضع في الاقتصاد الوطني من أجل "مراقبة التغيرات في المؤشرات الكلية الرئيسية التي تميز الأعمال والنشاط الاستثماري وسوق العمل".

وقال بوتين إن "مثل هذا العمل له أهمية خاصة، لأنه بناء على تحليل موضوعي ومع ومراعاة المخاطر المحتملة يتم اتخاذ التدابير لتقديم دعم إضافي لمواطنينا وصناعاتنا ومؤسساتنا والاقتصاد ككل".

وفي ما يلي أبرز النقاط التي جاءت في خطاب بوتين:

- أقترح خفض سعر الفائدة على القروض العقارية بشروط تفضيلية من 12% إلى 9%، وتمديد برنامج القروض العقارية بشروط تفضيلية حتى نهاية العام الجاري.

- الاقتصاد الروسي مستمر في الاستقرار، حيث أن أسعار بعض السلع آخذة في الانخفاض.

- قرار المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الأساس كان مبررا وأظهر نجاحه.

المصدر: RT + تاس