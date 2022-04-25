استطلاع رأي: ملايين البريطانيين مضطرون للاختيار بين شراء الطعام والتدفئة

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن أكثر من 5 ملايين شخص في بريطانيا مضطرون للاختيار بين شراء الطعام ودفع تكاليف التدفئة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار.

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ونقلت صحيفة "Daily Mirror" عن نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته شركة "Deltapoll" مفادها أن ارتفاع فواتير الكهرباء أصبح أكبر ضربة بالنسبة للعديد من سكان بريطانيا. واعترف 10% من الذين شملهم الاستطلاع بأنهم مضطرون للاختيار بين شراء الطعام وتدفئة منازلهم، فيما قال 9% إنه لا يمكنهم دفع فواتير الخدمات العامة، كما لن يتمكن 12% من القيام بذلك في غضون أسابيع قليلة و31% في غضون بضعة أشهر.

وإضافة إلى ذلك قرر نحو 41% من المشاركين في الاستطلاع قضاء المزيد من الوقت في المنزل، فيما يخطط 34% لشراء كميات أقل من الوجبات الجاهزة و30% سيقللون من رحلات السيارات لتوفير الوقود، و27% سيخفضون النفقات غير الأساسية مثل إلغاء الاشتراكات التلفزيونية. أما 16% من البريطانيين فألغوا خططهم لقضاء الإجازة.

وأجري هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 21 و23 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 1600 بريطاني.

المصدر: نوفوستي