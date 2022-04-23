إيلون ماسك يؤكد صحة المراسلات المنشورة مع بيل غيتس حول "تسلا"

أكد رجل الأعمال الأمريكي رئيس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك صحة المراسلات بينه ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس المنشورة على شبكة الإنترنت.

وبحسب موقع "ذا إنسايدر" أوضح ماسك أنه ناقش بيع أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية مع غيتس.

‏كما توضح المحادثات المسربة أن إيلون ماسك رفض قبول عمل خيري من بيل غيتس بسبب نواياه في بيع "تسلا"، وذلك عن طريق بيعه على المكشوف أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وعندما يبيع المستثمرون الأسهم، فإنهم يراهنون على أن سعر الأصل سينخفض.

وفي النصوص المسربة، ظهرت المحادثة بين رجلي الأعمال عبر موقع "تويتر".

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

واضطر إيلون ماسك للتأكيد على محادثته المسربة مع بيل غيتس، بعد أن نشرها أحد المغردين على "تويتر"، وسأله بشكل شخصي إن كانت تلك التسريبات الحقيقية أم لا.لكن أوضح ماسك للمغرد أنه لم يقم بتسريب المحادثات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مرجحا أن يكون من فعل ذلك هم أصدقاء أصدقائه.

بعد ذلك، أشار إيلون ماسك إلى أنه سأل بيل غيتس عما إذا كان لديه بما قيمته نصف مليار دولار من أسهم "تسلا"، بعد أن سمع ذلك من عدة أشخاص، وأردف: "لذا فإن الأمر ليس سريا للغاية".

المصدر: نوفوستي