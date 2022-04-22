النقد الدولي: الدول الأوروبية تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي 6 أشهر فقط

صرح مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بأن الدول الأوروبية ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي دون أن تواجه أي مشاكل لفترة 6 أشهر فقط، لتواجه صعوبات اقتصادية بعد ذلك.

وقال مدير القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر في معرض حديثه عن سيناريوهات وقف توريدات الغاز من روسيا للاتحاد الاوروبي، إن "أوروبا قادرة على السيطرة على هذا الأمر لفترة الأشهر الستة الأولى، ولكن في موسم الشتاء سيكون هناك نقص".

وتابع قائلا إن "هذا النقص سيؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى تقليص توريدات الغاز بنسبة 12% سنويا".

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وأشار إلى أن احتياجات أوروبا للغاز أدنى في موسم الصيف، وبإمكان الدول أن تستخدم مخزوناتها، لكن انخفاض المخزونات إلى المستوى الخطير سيؤدي إلى ارتفاع حاد لأسعار الغاز المرتفعة أصلا.

وبين الخطوات المحتملة للتخفيف من شدة تأثير وقف التوريدات، ذكر كامر خفض الاستهلاك.

وأعاد إلى الأذهان أن تخلي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل عن واردات الغاز الروسي سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو 3 نقاط مئوية.

المصدر: تاس