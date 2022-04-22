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شولتس يوضح ماذا سيحل بألمانيا إن أوقفت استيراد الغاز الروسي فجأة

مال وأعمال

شولتس يوضح ماذا سيحل بألمانيا إن أوقفت استيراد الغاز الروسي فجأة
Globallookpress
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن حظرا مفاجئا على الغاز الروسي لن يؤدي إلى إحلال سلام سريع في أوكرانيا، ومن المهم بالنسبة لألمانيا تجنب حدوث أزمة اقتصادية خطيرة.

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وقال شولتس في مقابلة نشرت اليوم الجمعة في صحيفة دير شبيغل الأسبوعية: "أولا، لا أرى مطلقا أن حظر الغاز سيوقف الحرب. ثانيا، تتحدثون كما لو أننا نكسب المال من هذا الأمر. لكن النقطة المهمة هي أننا نريد تجنب أزمة اقتصادية خطيرة، فقدان ملايين الوظائف، المصانع التي لن تفتح مرة أخرى. ستكون لذلك عواقب وخيمة على بلدنا وأوروبا بأكملها".

وشدد المستشار الألماني على أن ذلك بدوره سيؤثر بشكل خطير على تمويل إعادة بناء أوكرانيا، مضيفا قوله: "يجب أن أقول: لا يمكننا السماح بذلك".

يذكر أن خبراء ألمان صرحوا مرارا بأن الامتناع الشديد عن الغاز من الاتحاد الروسي سيضر بشدة بالصناعة الألمانية وينطوي على مشاكل اقتصادية خطيرة، وتعمل برلين في الوقت نفسه، على التخلص التدريجي من إمدادات الطاقة الروسية بمرور الوقت.

المصدر: تاس

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