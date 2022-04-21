إندونيسيا: قمة العشرين دعت قادة جميع الدول الأعضاء بمن فيهم بوتين

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي دعوة جاكرتا قادة جميع دول مجموعة العشرين لحضور قمة المجموعة المزمعة في بلادها، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الوزيرة التي تترأس مجموعة العشرين لهذا العام، إلى أن "الدعوات وجهت للجميع".

وتحدثت خلال جلسة الربيع للأجهزة الرئاسية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ندوة ناقشت آفاق مزيد من التنمية للاقتصاد العالمي.

وردا على سؤال مضيف الحدث عما إذا كان بوتين سيحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين، الذي سيعقد في الخريف في جزيرة بالي، قالت: "لقد وجهنا الدعوة، والدعوات ترسل مسبقا... تلقت جميع دول مجموعة العشرين دعواتها".

وتابعت: "أما بالنسبة لتنظيم الاجتماع بحد ذاته، فهو مشابه لما رأيناه بالأمس، لم يكن الأمر سهلا، لكن في النهاية كان الجميع في الغرفة ذاتها، لكن إذا كنت لا توافق مع موقف شخص ما وتريد إظهار ذلك، فتغادر هذا أحد الخيارات للتعبير عن السياسة، لكن هذا لا يمنعنا من إخبارنا بالجوهر، وهو أمر مهم".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادرها، أن "الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لمنع دعوة الرئيس الروسي للقمة".

من جهته قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إن "قرار مشاركة الرئيس الروسي في قمة العشرين المقبلة سيتخذ بناء على التطورات".

المصدر: "تاس"