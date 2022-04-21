بورصة ICE: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 5.5%

أظهرت بيانات بورصة ICE أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا ارتفعت في مداولات الخميس بنسبة 5.45%، لتصل إلى 1110 دولارات للألف متر مكعب.

وتشير بيانات البورصة إلى أن سعر عقود الغاز مع موعد التسليم في مايو كان عند مستوى 1027 دولارا لألف متر مكعب عند افتتاح المداولات، وكان يرتفع خلال كامل فترتها.

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يذكر أن أسعار الغاز ارتفعت بشكل حاد في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا في 21 فبراير الماضي، وانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وحطمت أسعار الغاز في أوائل مارس الماضي الأرقام القياسية عدة مرات وسط مخاوف من فرض الحظر على استيراد الغاز الروسي، ثم انخفضت بشكل ملموس في منتصف مارس.

وكان السعر القياسي للغاز في 7 مارس حيث وصل إلى 3892 دولارا مقابل متر مكعب.

المصدر: نوفوستي